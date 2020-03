Grüne auf Lesbos: „Müssen sofort handeln“

Wenn es gelinge, die Bildungssituation sowie die hygienischen Zustände und die medizinische Versorgung in Moria „drastisch zu verbessern“, stelle sich die Frage der Umverteilung auf andere EU-Staaten nicht mehr unmittelbar, betonte Ernst-Dziedzic. Danach könne man noch immer eruieren, wie viele trotzdem in „akuter Not“ sind. „Und für die paar Hundert Kinder würden sich auch in Europa Regierungen finden, die diese aufnehmen würden“, so die Nationalratsabgeordnete.