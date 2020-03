Kurz: „Waren nicht die letzten Corona-Maßnahmen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Sonntag zu Gast in der „Pressestunde“ gewesen und hat sich zahlreichen kritischen Fragen gestellt - unter anderem zum Thema Coronavirus, das die Menschen derzeit mit am meisten beschäftigt, sowie zur Situation an der EU-Außengrenze und zu seiner harten Haltung, was die Nichtaufnahme von aus der Türkei nach Griechenland geflüchteten Frauen und Kindern betrifft. Dazu hatte er bereits im großen „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger Stellung bezogen, in der ORF-Sendung bekräftigte er seine Einstellung. Kurz kündigte aber an, alle Spenden, die bis Ostern über „Nachbar in Not“ für Syrien gesammelt werden, zu verdoppeln. Was die aktuelle Corona-Krise angeht, so deutete der Bundeskanzler weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Epidemie an.