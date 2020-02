„Beginn einer Coronavirus-Epidemie in Deutschland“

In Deutschland waren seit Dienstag zehn neue Infektionen bekannt geworden. Ein Patient im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde in der Nacht auf Mittwoch in kritischem Zustand auf die Intensivstation der Uniklinik Düsseldorf gebracht. Der 47-Jährige war am Montag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Erkelenz bei Aachen auf der Intensivstation isoliert worden. Nach dpa-Informationen leidet er an einer Vorerkrankung. Die Uniklinik Düsseldorf behandelte auch seine 46-jährige Frau. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass eine Mitarbeiterin des Mannes und deren Lebensgefährte ebenfalls infiziert sind.