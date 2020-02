Coronavirus trifft heimische Wirtschaft schwer

Österreichs Unternehmen in China stark vertreten

Österreichs Unternehmen beziehen chinesische Vorleistungen (für 2020 geschätzte 4,5 Mrd. Euro), davon in vier Branchen (Pharmazeutik, Elektro/Elektronik,Automobilwirtschaft und Luftverkehrswirtschaft) unmittelbar 388 Mio. Euro. Unter der Annahme, dass kurzfristig keine Substitutionsmöglichkeiten zum Bezug der betreffenden Vorleistungen aus anderen Ländern bestehen, erreicht der Rückgang des Bruttoproduktionswertes in Österreich 86 Mio. Euro, der gesamte Effekt rund 133 Mio. Euro. Daraus leitet sich bei einem durchschnittlichen inländischen Wertschöpfungsanteil in den betreffenden Branchen in Höhe von 48 Prozent ein Rückgang der Bruttowertschöpfung von 64 Mio. Euro oder ein Minus von gerundet 0,02 Prozent der Bruttowertschöpfung in Österreich insgesamt ab.