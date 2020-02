Navi-App lässt Wiener virtuell mit der U5 fahren

Die Navi-App Citymapper, die seit einigen Wochen auch in Wien am Start ist, bietet den Bürgern der Bundeshauptstadt neuerdings ein unterhaltsames Feature an: Sie können die neue U-Bahn-Linie U5 und die verlängerte U2 ausprobieren - vorerst rein virtuell natürlich, komplett fertig gebaut werden die neuen Linien erst Ende des Jahrzehnts sein.