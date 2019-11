Alles-drin-Navi Citymapper startet in Wien

Citymapper gab es bislang in 40 Großstädten wie London, Berlin oder Paris - und ab sofort gibt’s die mehrfach preisgekrönte Navi-App auch in Wien. Einem Teil des Managements des Londoner Unternehmens ist der Start in Wien ein besonderes Herzensanliegen: Head of Cities Jakob Rieckh und Head of Design Gilbert Wedam sind nämlich Österreicher.