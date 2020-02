Zu wenig Strom für E-Autos wegen Netflix & Co?

Zwischen dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), also Netflix & Co, und anderen Stromverbrauchssektoren wird es einen „Kampf“ um Strom geben, etwa auch mit Wasserstoff-Technologien und E-Autos, prophezeite der Grazer TU-Professor am Mittwochabend in einem Vortrag im Presseclub Concordia in Wien. IKT könne nur mit Strom betrieben werden, habe also keine Alternative - der Verkehr schon. Freilich könne man binnen zwei Jahrzehnten von einem vervierfachten IKT-Strombedarf ausgehen.