Kogler erhöht Druck: „Airbus in die Parade fahren“

Jahrelang geschah nichts in der Causa Eurofighter, plötzlich geht es Schlag auf Schlag: Der Jet-Hersteller ließ einen Termin mit der Verteidigungsministerin platzen. Die Regierung will nun Druck machen: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) spricht von einer „geschobenen Partie“ und will nötigenfalls eine Zukunft ohne Eurofighter.