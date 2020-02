Eurofighter: So lässt Airbus die Muskeln spielen

Kogler will Millionen-Entschädigung

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erklärte am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“, er wolle vom Eurofighter-Hersteller Airbus eine „größere Wiedergutmachungssumme in dreistelliger Millionenhöhe“. Kogler, der 2007 für die Grünen im ersten Eurofighter-Untersuchungsausschuss saß, zeigte sich emotional. Er sei als Aufdecker damals verfolgt und angeklagt worden: „Ich habe es zehn Jahre lang erlebt, wie man auch bedroht wird von denen.“