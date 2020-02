Afghanen-Trio verkaufte Cannabis am Linzer Bahnhof

Durch umfangreiche Ermittlungen Linzer Kriminalisten konnten drei afghanische Asylwerber, zwei 19 und einer 20 Jahre alt, ausgeforscht werden, welche beschuldigt werden, in der Zeit von Ende 2017 bis zuletzt im Dezember 2019 vorwiegend am Linzer Hauptbahnhof mit zumindest 18 kg Cannabiskraut zum ortsüblichen Straßenverkaufswert von etwa 180.000 Euro sowie einer geringen Anzahl Ecstasy-Tabletten gehandelt zu haben. Ein 19-Jähriger und der 20-Jährige wurden festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert, sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Der zweite 19-Jährige flüchtete, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, nach Frankreich.