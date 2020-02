Coronavirus-Krise bedroht Smartphone-Geschäft

Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn darf einem Insider zufolge die Produktion in China teilweise wiederaufnehmen. Der Smartphone-Hersteller habe die Genehmigung der chinesischen Regierung für das Werk in Zhengzhou am Montag erhalten, sagte ein Insider mit direkter Kenntnis der Situation der Nachrichtenagentur Reuters. Es seien bisher allerdings erst zehn Prozent der Belegschaft an die Arbeitsplätze zurückgekehrt.