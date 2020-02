Huawei plant Produktionsstandorte in Europa

Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat den Bau von Produktionszentren in Europa angekündigt. „Huawei engagiert sich mehr denn je in Europa“, sagte der EU-Beauftragte des Unternehmens, Abraham Liu, am Dienstag in Brüssel. „Deshalb haben wir beschlossen, Produktionsstandorte in Europa zu errichten, damit wir wirklich 5G ‘Made in Europe‘ in Europa haben können.“