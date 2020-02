Coronavirus: Tests bei Heimkehrern negativ!

Neuer Verdachtsfall in Villach

Auch in der Kärntner Bezirksstadt Villach wurde am Montag ein neuer Coronavirus-Verdachtsfall gemeldet. Wie das Land Kärnten zu Mittag in einer Aussendung mitteilte, handelt es sich bei dem Betroffenen um einen Villacher, der am 18. Jänner aus China zurückgekehrt war und jetzt grippeähnliche Symptome hat. Laut Informationen der Landessanitätsdirektion wird noch am Montag ein Abstrich bei dem Mann gemacht und zur Analyse nach Wien geschickt. Mit einem Ergebnis ist frühestens am Dienstag zu rechnen. Der Villacher bleibt bis zur Abklärung in Heimquarantäne.