Gemeinsames Ziel aber unterschiedliche Interessen

Bürgermeister Sieberer will für einen exponierten Ortsteil in seiner Gemeinde durch das Setzen von neuen Impulsen einen nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. Geschäftsführer Hussl möchte für die „Raiffeisen WohnBau“ hingegen neue Geschäftsfelder öffnen. Schon 2011 gab es einen Anlauf für ein Hoteldorf auf der gleichen Fläche in der Kelchsau. Aber der damalige Betreiber bekam keine Bewilligung. In weiterer Folge fand ein Wechsel der Projektpartner statt und die Gemeinde Hopfgarten schloss mit dem Grundeigentümer und der „Raiffeisen WohnBau“ einen Raumordnungsvertrag ab.