Tirols Firmen immer öfter im Hacker-Visier

Schäden in Millionenhöhe

Cyber-Kriminelle suchen gezielt nach Schwachstellen und nützen diese eiskalt aus. Meist unbemerkt hacken sie sich in Firmensysteme ein - etwa, um an sensible Daten zu gelangen oder Erpressungssoftwares zu installieren. Allein in Tirol entsteht durch solche Angriffe pro Jahr ein Schaden in beträchtlicher Millionenhöhe!