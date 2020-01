Trump freut sich, Kurz „bald“ wieder zu treffen

Jüngst bot der Kanzler Österreich auch als möglichen Ort des Dialogs zwischen den USA und dem Iran an. Ein amerikanisch-iranisches Spitzentreffen dürfte es aber so bald nicht geben. In Reaktion auf die Tötung ihres General Qassem Soleimani durch die USA hatten iranische Spitzenvertreter erst kürzlich ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt, an dem in der Vorwoche auch Trump teilgenommen hatte.