Kurz bei Trump: US-Zeitung sieht „Seelenverwandte“

Nicht nur die österreichische Öffentlichkeit hat am Mittwoch mit Spannung auf das Treffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump geblickt - auch US-Medien berichteten ausführlich über die seltene Ehre, die Kurz zuteilwurde. Die „New York Times“ widmete der Begegnung einen ausführlichen Artikel, in dem unter anderem von einer „Seelenverwandtschaft“ zwischen dem jungen Kanzler und dem impulsiven Präsidenten die Rede ist. Die Koalition mit der „extrem rechten“ FPÖ alarmiere die europäische Linke, habe Kurz aber „äußerst attraktiv für Herrn Trump und seine Berater“ gemacht, so die führende liberale US-Zeitung.