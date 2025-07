Wieder Unwetter im Stubai: Brücken mitgerissen

Wiesen überschwemmt

In der Folge überschwemmte der Bach die Wiesen bei der Einmündung in die Ruetz. Verletzte gab es keine, die Feuerwehr Fulpmes war bis gegen 22 Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Erinnerungen an ein verheerendes Unwetter von vor drei Jahren wurden wach.