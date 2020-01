„Sicherungshaft zum Schutz der Allgemeinheit“

Die beiden Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) haben am Donnerstagnachmittag offiziell ihr Regierungsprogramm vorgestellt. krone.at hat einen ersten Blick auf die Agenden der türkis-grünen Regierung geworfen, lesen Sie hier einen Überblick über die Ziele der Koalition für die kommenden Jahre. Wie angekündigt, sieht der Regierungspakt etwa ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren in Schulen vor, und auch die nicht nur grundrechtlich umstrittene „Sicherungshaft“ für möglicherweise gefährliche Flüchtlinge steht in dem Papier. Ebenso neue „Rückkehrzentren“ für abgelehnte Asylwerber.