„Haben hingehört, was Menschen am Herzen liegt“

Mit einer absoluten Mehrheit für die SPÖ hat im Burgenland wohl niemand gerechnet. Umso größer ist die Freude bei Landeschef Hans Peter Doskozil. Im „Krone“-Interview analysiert er die Gründe für den Erfolg. Bei der Elefantenrunde, die im Anschluss an die Wahl mit den Spitzenkandidaten stattfand (siehe Video oben), kündigte er an, mit der Absoluten „demütig“ umzugehen. Es werde Arbeitsgespräche geben - aber keine Koalition, betonte er. Der Bundes-SPÖ empfahl er, „nicht immer Nein“ zu sagen - wenn die Themen passten, müsse man mitgehen. Im Burgenland habe er gezeigt, was damit „möglich ist“, jetzt müssten „andere das nachmachen“.