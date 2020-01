Expertentipps für das richtige Heizen mit Öfen

Holz gilt zwar als klimafreundlicher Energieträger, dennoch ist der Hausbrand in vielen Dörfern Tirols Hauptursache für schlechte Luft - in Form von dichten Rauchschwaden für jeden deutlich sicht- und riechbar. Abfallverbrennung in Öfen ist verboten, klären Land und Gemeinden in Broschüren über richtiges Heizen auf.