„Haben Lebenszeichen der Sozialdemokratie gesetzt“

NEOS nicht im Landtag: „Es ist schwierig für uns“

Eduard Posch, NEOS-Spitzenkandidat bei der Burgenland-Wahl, will sich auch nach dem verpassten Einzug seiner Partei in den Landtag nicht zurückziehen. „Ich werde weitermachen“, sagte er kurz nach dem Bekanntwerden der ersten Hochrechnungsergebnisses in der NEOS-Parteizentrale in Eisenstadt. Niki Scherak, Stellvertretender Klubobmann der NEOS im Nationalrat, führte das schlechte Ergebnis auch darauf zurück, dass es im Burgenland „wenige Großstädte“ gebe. „Es ist schwierig für uns, im Burgenland Fuß zu fassen“, sagte er.