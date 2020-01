WHO: „Es ist Zeit, uns bereit zu machen“

In China ist „Situation anders, als bei uns“

Früherkennung sei der beste Weg, weitere Ansteckungen zu verhindern. Der Umstand, dass die neuen Coronavirus-Erkrankungen in an China angrenzenden asiatischen Ländern sowie in den USA, in Frankreich sowie Hongkong, das am Samstag den Notstand ausrief, so schnell entdeckt wurden, spricht für die Effektivität der jeweiligen Gesundheitswesen. Doch sei die Situation in Europa mit jener in China nicht wirklich zu vergleichen: „Wenn eine solche Erkrankung ein einem Ballungszentrum mit 40 Millionen Einwohnern auftritt ist das etwas anderes als die Situation bei uns.“