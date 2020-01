Frau geht es „subjektiv und objektiv hervorragend“

Frau geht es „besser als gestern“

„Wir haben Erfahrung damit“, so Hagenauer. Man werde sehen, „was die Testergebnisse bringen“, denn auch auf Südsee- und Influenzaviren würde getestet. Auf die Frage, ob es der Frau besser ginge, antwortet die Ärztin: „Es geht ihr heute sogar besser als gestern.“ Judith Aberle von der Abteilung für Virologie betonte, dass man die spezifische Erbinformation des Virus kenne und somit Tests zur Verfügung habe, um Infizierte identifizieren zu können.



Diagnose spätestens am Montag

Verdachtsfälle könnten so „ohne Verzögerung abgeklärt“ werden. In diesem Fall sei eine Diagnose spätestens am Montag möglich. Auch müsse man bedenken, dass es an der Nordhalbkugel derzeit zahlreiche Influenzafälle gebe - daher müsse man auch auf viele andere Viren testen.