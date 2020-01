Tödliches Coronavirus: 43 Millionen abgeschottet

Aber auch andere Länder sind bereits betroffen. In Vietnam und Japan wurden erstmals je zwei Fälle nachgewiesen: In Vietnam handelt es sich um einen 66-Jährigen, der von einer Reise aus Wuhan zurückkehrt war, sowie um seinen 28 Jahre alten Sohn, den er besucht hatte. Ein Patient in Japan stammt aus Wuhan und ist zu Besuch im Land. Er befindet sich noch im Krankenhaus. Der zweite Fall betraf einen bei Tokio lebenden Chinesen, der in Wuhan gewesen war. Er konnte inzwischen die Klinik verlassen.