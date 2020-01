China zieht in 10 Tagen Spital für Infizierte hoch

2003 wurde Klinik für SARS-Patienten gebaut

Die neue Klinik wird laut Xinhua aus Fertigbauteilen errichtet. Auf die gleiche Weise war 2003 in einem Vorort der Hauptstadt Peking in knapp einer Woche ein Krankenhaus für die Behandlung der vielen SARS-Patienten gebaut worden. An der Atemwegserkrankung, die ebenfalls von einem Coronavirus ausgelöst wurde, waren 2002/2003 in Festland-China 349 Menschen und weitere 299 Menschen in Hongkong gestorben.