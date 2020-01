Farbsprühdose explodiert: 49-Jähriger verletzt

Der 49-jährige Montenegriner war gegen 19.45 Uhr in einer privaten Garage in Schönwies mit Lackierungsarbeiten an einem Fahrzeug beschäftigt. „Aufgrund der niedrigen Temperatur heizte er eine Farbsprühdose an einem mit Gas betriebenen Heizstrahler an. Während des Aufwärmens explodierte die Sprühdose dann plötzlich“, heißt es vonseiten der Polizei.