Maurer: „Grüne hätten diese Fehler nicht gemacht“

Der Nationalrat macht am Mittwoch den Weg zum U-Ausschuss in der Casinos-Affäre frei. Allerdings wird das Gremium nicht vollständig mit jenem Antrag eingesetzt, den SPÖ und NEOS eingebracht haben, sondern mit einem von ÖVP und Grünen eingekürzten - was die Oppositionsparteien zum Schäumen bringt und vor allen die Grünen ins Visier der Kritik geraten ließ. Die Klubchefin der Grünen, Sigrid Maurer, verteidigte die Vorgehensweise am Dienstagabend. Sie sieht den Verfassungsgerichtshof am Zug, der hier die rechtliche Lage klären müsse. Es sei gesetzlich festgehalten, dass es nicht zulässig ist, mehrere Themen in einem U-Ausschuss zu sammeln, so Maurer im ORF.