Am Pannenstreifen in defektes Auto gekracht

Gegen 12.30 Uhr lenkte der 53-Jährige seinen Pkw auf der Inntalautobahn in Richtung Kufstein. „Im Gemeindegebiet von Radfeld suchte der Mann in der Mittelkonsole seinen Führerschein, geriet dabei auf den Pannenstreifen und stieß gegen einen Pkw, der auf Grund eines Defektes am Pannenstreifen stand“, heißt es von Seiten der Polizei. Dieser Pkw wurde auf die angrenzende Böschung geschleudert. Der Pkw des 53-jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach an der Böschung liegen. Dabei zog sich der Lenker erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.