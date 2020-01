Seriendiebe hatten Thunfisch im Visier

Mit Thunfisch und Parmesan wollten zwei Serben, 26 und 39 Jahre alt, unbemerkt aus einem Einkaufsmarkt in der niederösterreichischen Landeshauptstadt verschwinden - freilich ohne für den „Einkauf“ zu bezahlen. Doch die beiden Ladendiebe wurden gestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass das Duo mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Lieblingsgericht nicht zum ersten Mal zugeschlagen hatte. „Die Männer hatten auch in weiteren drei Diskontern in der Stadt bereits Lebensmittel erbeutet“, berichten die Beamten. Und die Beute auch an diesen Tatorten: reichlich Thunfisch und Parmesan.