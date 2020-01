Schneeschuhwanderer stürzte 60 Meter ab

Riesenglück hatte am Samstag ein deutscher Schneeschuhwanderer im Bereich der Seebergspitze am Tiroler Achensee: Der Mann rutschte im Schnee aus und stürzte rund 60 Meter in ein Latschenfeld ab. Bergretter aus Maurach und Achenkirch konnten den (fast) Unverletzten in einem mehrstündigen Einsatz bergen.