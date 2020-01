Audi SQ8: Rauchverbot in der Inkarnation des Bösen

Segeln für das gute Gewissen - elektrisch unterstützt

Man merkt schon, dieser Diesel ist einer der modernsten seiner Art. Und es lohnt sich zu hinterfragen, warum das so ist. Zu seinen zwei Turboladern gesellt sich noch ein elektrischer Lader, der schon für eine Portion Power sorgt, wenn seine beiden abgasbetriebenen Kollegen noch in der Ruhe vor dem Sturm chillen. Betrieben wird er über das 48-Volt-Bordnetz, das an einer 0,5-kWh-Batterie hängt, die wiederum über einen riemengetriebenen Startergenerator via Rekuperation versorgt wird. Dank dieses Mildhybrid-Systems kann der SQ8 ohne Motor und ausgekuppelt bis zu 40 Sekunden lang „segeln“, wenn der Fahrer vom Gas geht. Das funktioniert im Geschwindigkeitsbereich zwischen 55 und 160 km/h. Beim Heranrollen an eine rote Ampel schaltet sich das Triebwerk schon bei 22 km/h ab und startet, wenn es wieder gebraucht wird, verzögerungsfrei. Audi spricht von einem Verbrauchsvorteil von 0,5 l/100 km, den die Anlage bietet.