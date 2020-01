Ionity: Strom zapfen unterwegs wird richtig teuer

Elektroautos sind in der Anschaffung teuer, aber dafür spart man sich dann den teuren Sprit? Schön wär‘s, die (künftige) Realität sieht anders aus. So zieht nun Ionity, das Joint Venture von BMW, Mercedes, Ford, Hyundai sowie Volkswagen mit Porsche und Audi, drastisch die Preisschraube an.