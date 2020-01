Baggerfahrer stößt auf scharfe Fliegerbombe

Experten des Entminungsdienstes rückten in der Folge an und konnten die Fliegerbombe schlussendlich ordnungsgemäß entschärfen und abtransportieren. "Das Industriegebiet rund um die Orte Moosbierbaum und Dürnrohr war in Kriegszeiten das Ziel zahlreicher Bombenangriffe, ergänzte Zach.