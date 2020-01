Vater erstickte: „Es ist kein Mord passiert!“

Er soll in Voitsberg seinen dementen, völlig abgemagerten Vater erstickt haben, das ergab die Obduktion. Um das zu vertuschen, hätte ihn der Sohn (55) verbrennen lassen wollen. Doch die Stiefschwester schlug Alarm. Der Prozess startete am Dienstag in Graz. Angebliches Motiv: Habgier.