Kurz und Kogler stellten türkis-grünen Pakt vor

Kurz: „Das Beste aus beiden Welten“

Wie schon bei ihrem gemeinsamen Statement am Neujahrstag betonte Kurz zu Beginn der Vorstellung des Regierungspaktes, dass es sich nicht um einen Minimalkompromiss, sondern um „das Beste aus beiden Welten“ der beiden „sehr unterschiedlichen Parteien“ handle. Die zentralen Wahlversprechen beider Partner würden so umgesetzt werden können. Das sind für die Türkisen vor allem die Steuerreform inklusive nachhaltige Finanzen, der Kampf gegen die illegale Migration und das Altern in Würde und in diesem Zusammenhang die Pflegeversicherung.