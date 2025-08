Grabher stürmt in ihr sechstes Finale der Saison

Grabher mit Blitzstart

Von Anfang an machte die Vorarlbergerin (WTA-Nr. 130) klar, dass sie auch das zweite Duell mit der 21-jährigen Belgierin – das erste hatte sie im Vorjahr in Santa Margherita di Pula (It) in zwei Sätzen für sich entschieden – gewinnen will. Nachdem Grabher rasch mit Break 2:0 in Führung gegangen war, gelang Vandewinkel zwar das umgehende Rebreak, danach ließ ihr Österreichs Nummer eins in Durchgang eins aber keinen einzigen Punkt mehr und fixierte nach nur 22 Spielminuten die 1:0-Satzführung.