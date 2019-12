Im Silicon Valley will jeder Zweite auswandern

Zwei Drittel unzufrieden, jeder Zweite will weg

Die Situation dürfte sich sogar noch verschärfen: Eine Umfrage in der Region um San Francisco hat ergeben, dass zwei Drittel der Einwohner befinden, dass die Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren gesunken sei. 44 Prozent geben an, dass sie in den nächsten Jahren wegziehen wollen. Immerhin sechs Prozent wollen dies schon im kommenden Jahr tun.