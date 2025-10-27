Acht Spiele sieglos! Serie-A-Klub entlässt Trainer

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat sich nach gut einem halben Jahr von Trainer Igor Tudor getrennt.
Vorübergehend soll Massimo Brambilla übernehmen, wie der Traditionsclub mitteilte. Der 52-jährige Italiener, bisher Trainer der zweiten Mannschaft, soll schon am Mittwoch beim Spiel gegen Udinese Calcio auf der Bank sitzen.
In den vergangenen acht Pflichtspielen holte Juve unter der Ägide des Kroaten Tudor keinen einzigen Sieg, ist derzeit Tabellenachter.
