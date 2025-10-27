„Zustand ist ernst!“ Große Sorgen um Moto3-Juwel

Einen Tag nach dem Horror-Crash vor dem Moto3-Rennen in Malaysia ist die Situation rund um Noah Dettwiler weiterhin ernst. In einer Not-OP wurde dem jungen Schweizer am Sonntagabend die Milz entfernt. Mittlerweile habe sich sein Zustand stabilisiert, bleibe aber „weiterhin ernst“, erklärt MotoGP-Chefarzt Angel Charte. Mittlerweile ist auch die Familie des 20-Jährigen in Kuala Lumpur angekommen.