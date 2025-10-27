Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arzt gibt ein Update

„Zustand ist ernst!“ Große Sorgen um Moto3-Juwel

Motorsport
27.10.2025 13:41
Noah Dettwiler kämpft nach dem Horror-Crash am Sonntag weiter um sein Leben.
Noah Dettwiler kämpft nach dem Horror-Crash am Sonntag weiter um sein Leben.(Bild: Ronny Lekl gp-photo.de)

Einen Tag nach dem Horror-Crash vor dem Moto3-Rennen in Malaysia ist die Situation rund um Noah Dettwiler weiterhin ernst. In einer Not-OP wurde dem jungen Schweizer am Sonntagabend die Milz entfernt. Mittlerweile habe sich sein Zustand stabilisiert, bleibe aber „weiterhin ernst“, erklärt MotoGP-Chefarzt Angel Charte. Mittlerweile ist auch die Familie des 20-Jährigen in Kuala Lumpur angekommen. 

0 Kommentare

„Noah ist stabil, aber sein Zustand ist weiterhin ernst“, erklärt Charte gegenüber „AS“. Kurz vor Beginn des Moto3-Rennens in Malaysia kam es am Sonntag in der Besichtigungsrunde zum Horror-Crash. Dettwilers KTM schien Probleme zu haben, weshalb er verlangsamt am Streckenrand fuhr. Moto3-Weltmeister Jose Antonio Rueda raste heran und übersah den Schweizer. Mit voller Wucht crashte er in dessen Heck.

Lesen Sie auch:
Bangen um Noah Dettwiler nach einem heftigen Crash in Malasyia. 
Nach heftigem Crash
Mehrere Herzstillstände! Bangen um Moto3-Juwel
26.10.2025

Beide Fahrer mussten noch vor Ort wiederbelebt werden, wie Charte am Montag verrät. Während Rueda mittlerweile wieder so stabil ist, dass er als transportfähig für die Rückkehr nach Europa gilt. Anders ist die Situation bei Dettwiler. 

Milz wurde entfernt
In einer Not-OP am Sonntag wurde dem jungen Schweizer die schwer verletzte Milz entfernt. „Er wird künstlich beamtet, allerdings auf einem niedrigen Level“, wie der MotoGP-Arzt berichtet. Der schwankende Hirndruck und eine erhöhte Herzfrequenz seien derzeit allerdings die Hauptprobleme, so der Spanier.

Wie „Blick“ berichtet, ist mittlerweile auch die Familie des Motorsport-Juwels in Malaysia angekommen. Sie stehen dem 20-Jährigen nun im Spital von Kuala Lumpur bei. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
129.821 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
110.844 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
103.153 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...
Mehr Motorsport
Arzt gibt ein Update
„Zustand ist ernst!“ Große Sorgen um Moto3-Juwel
Leute auf der Strecke
Formel-1-Pilot tobt: „Hätte sie umbringen können!“
WM-Führung verloren
„Irgendetwas ist faul“: Fans rätseln über Piastri
Wer wird Max‘ Kollege?
Neuer Termin! Red Bull vertagt Fahrer-Entscheidung
Kurz vor Rennende
Ärger bei Marko: „Das hat uns Platz zwei gekostet“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf