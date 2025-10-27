Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Verhöhnt Gesetze“

ORF-Star zeigt X wegen „durchgeknalltem Troll“ an

Medien
27.10.2025 12:38
Armin Wolf hat vergangenes Jahr die Plattform X öffentlichkeitswirksam verlassen. Fertig ist er ...
Armin Wolf hat vergangenes Jahr die Plattform X öffentlichkeitswirksam verlassen. Fertig ist er mit dem Unternehmen von Elon Musk aber noch nicht.(Bild: APA/KEYSTONE/URS FLUEELER)

Jahrelang veröffentlichte ein anonymer Nutzer auf X Postings voller Hass und Beleidigungen – gerichtet unter anderem auch gegen „ZiB 2“-Anchorman Armin Wolf. Bisherige Versuche, rechtlich gegen den Troll vorzugehen, verliefen im Sand. Deswegen hat der ORF-Star jetzt Elon Musks Plattform selbst angezeigt.

0 Kommentare

Zwar verstießen die Postings, die Wolf in seinem Blog ausführlich dokumentierte, gegen die Richtlinien von X. Trotzdem weigerte sich die Plattform, die öffentlichen Beiträge zu löschen. Einen Antrag des Wiener Straflandesgerichts, die Daten des Nutzers herauszugeben, damit er verklagt werden kann, ignorierte das Unternehmen.

Rechtsweg führte in Sackgasse
Auch weitere Versuche, rechtlich gegen den „durchgeknallten Troll“ – wie ihn Armin Wolf nennt –, vorzugehen, wurden vereitelt. X verlangte ein offizielles Rechtshilfeersuchen an Irland, Sitz der europäischen Firmenzentrale. Das wurde aber abgelehnt, weil die Nutzen nicht innerhalb der EU gespeichert seien, so Wolf. Ein weiteres Ersuchen an die US-Justiz blieb ebenfalls ohne Erfolg – weil die Straftat nicht schwer genug sei.

„X ignoriert Gesetze“
Zwar weigere er sich, „zu akzeptieren, dass X (vormals Twitter), eine der größten und einflussreichsten Social-Media-Plattformen der Welt, einschlägige Gesetze in Österreich und der EU nicht nur ignoriert, sondern ganz offen verhöhnt und sich der Justiz entzieht“, so Wolf. Trotzdem sei seine „Lust auf das Prozess- und Kostenrisiko gegen einen Milliardenkonzern“ enden wollend, schrieb der ORF-Moderator.

Lesen Sie auch:
Illegale Inhalte
EU erwägt Milliardenstrafe gegen Elon Musks X
04.04.2025
Alters-Checks im Web
Musks X kritisiert neue britische Online-Gesetze
02.08.2025

Damit das Risiko nicht bei ihm liegt, geht Armin Wolf jetzt gemeinsam mit Medienanwältin Maria Windhager mittels einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien gegen die Plattform X vor. Sie gehen davon aus, dass jetzt die Staatsanwaltschaft selbst tätig werden muss, weil der Verdacht auf Begünstigung besteht. Begünstigung heißt, die Strafverfolgung gegen jemanden behindern, der eine strafbare Handlung begangen hat. Das trifft laut Wolf auch auf unbekannte X-Mitarbeiter. Sie würden mit ihrer Weigerung, strafbare Postings zu löschen, jene anonyme Person schützen, die sie absetzt.

Justiz muss von selbst tätig werden
Begünstigung ist in Österreich ein Offizialdelikt, die Staatsanwaltschaft muss also von Amts wegen tätig werden, „um sicherzustellen, dass sich auch ein US-Milliardenkonzern an österreichische Gesetze hält“, betont Wolf. Er selbst habe sich als Privatbeteiligter dem Strafverfahren angeschlossen und werde es „aufmerksam verfolgen“.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.874 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
128.592 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
110.251 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Medien
„Verhöhnt Gesetze“
ORF-Star zeigt X wegen „durchgeknalltem Troll“ an
„Wäre fataler Fehler“
Kanzler Stocker klar für Teilnahme Israels am ESC
Aus Salzburg
Ö3-Weihnachtswunder mit Ritschl, Hansa und Knoll
ORF verliert Ö3-Stimme
Elke Rock sagt „Auf ins Abenteuer!“ und geht
50 Millionen mehr
Zeitungszustellung soll für alle gesichert sein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf