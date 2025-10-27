ORF-Star zeigt X wegen „durchgeknalltem Troll“ an

Damit das Risiko nicht bei ihm liegt, geht Armin Wolf jetzt gemeinsam mit Medienanwältin Maria Windhager mittels einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien gegen die Plattform X vor. Sie gehen davon aus, dass jetzt die Staatsanwaltschaft selbst tätig werden muss, weil der Verdacht auf Begünstigung besteht. Begünstigung heißt, die Strafverfolgung gegen jemanden behindern, der eine strafbare Handlung begangen hat. Das trifft laut Wolf auch auf unbekannte X-Mitarbeiter. Sie würden mit ihrer Weigerung, strafbare Postings zu löschen, jene anonyme Person schützen, die sie absetzt.