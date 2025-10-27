Palfinger machte um 20 Prozent weniger Gewinn

Von 90,9 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 über 90,8 Millionen ist das Palfinger-Konzernergebnis nach dem dritten Quartal auf 72,4 Millionen gesunken – ein Minus von exakt 20,3 Prozent. Auch der Umsatz – der aktuell bei 1,684 Milliarden Euro lag – ist hier zurückgegangen. Dieser lag im zweiten Quartal noch bei 1,745 und im ersten Quartal bei 1,798 Milliarden Euro.