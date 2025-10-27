„Koalition gegen Krieg“: Orbán bat Papst um Hilfe

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán stellt sich in der Öffentlichkeit gerne als „Bewahrer des Friedens“ dar und bezichtigt „Brüssel“ sowie die ungarische Opposition der „Kriegstreiberei“. Während eines Besuchs im Vatikan bat der rechtsnationale Politiker Papst Leo XIV. um Unterstützung für die „ungarischen Bemühungen“ um ein Ende des Krieges in der Ukraine.
„Wir wollen uns der weltweiten Kriegsstimmung entziehen. Deshalb haben wir seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Krieges eine Koalition gegen den Krieg aufgebaut“, schrieb Orbán auf Facebook vor dem Treffen mit dem Papst. Er werde „dem Heiligen Vater und später der italienischen Ministerpräsidentin über die Bemühungen Ungarns für den Frieden berichten“.
„Werden nicht dem Mainstream aus Brüssel folgen“
„Die Welt gewöhnt sich langsam an Kriege. In den letzten zwei Jahrzehnten sind militärische Konflikte weltweit nacheinander ausgebrochen: vom Kaukasus über den Nahen Osten bis hin zum seit drei Jahren andauernden Russland-Ukraine-Krieg (...). Doch je mehr sich die Welt an Kriege gewöhnt, desto gefährlicher werden sie, wie ein Feuer an einem heißen Sommertag“, so Orbán weiter. Der Ministerpräsident betonte, dass sein Land weiterhin nicht dem „Mainstream aus Brüssel“ folgen werde.
Nach dem Gespräch mit dem Papst trifft Orbán die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Mit der Rechtspopulistin, die in Rom seit drei Jahren als Ministerpräsidentin im Amt ist, unterhält Orbán seit Jahren freundschaftliche Beziehungen.
