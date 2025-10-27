„Koalition gegen Krieg“: Orbán bat Papst um Hilfe

„Werden nicht dem Mainstream aus Brüssel folgen“

„Die Welt gewöhnt sich langsam an Kriege. In den letzten zwei Jahrzehnten sind militärische Konflikte weltweit nacheinander ausgebrochen: vom Kaukasus über den Nahen Osten bis hin zum seit drei Jahren andauernden Russland-Ukraine-Krieg (...). Doch je mehr sich die Welt an Kriege gewöhnt, desto gefährlicher werden sie, wie ein Feuer an einem heißen Sommertag“, so Orbán weiter. Der Ministerpräsident betonte, dass sein Land weiterhin nicht dem „Mainstream aus Brüssel“ folgen werde.