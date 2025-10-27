72-Jährigen ermordet: „Ganze Wohnung voller Blut“

Ein Gespräch, das völlig eskaliert sei: Der 39-Jährige habe begonnen, mit den Fäusten zuzuschlagen – und stach dann 15 Mal zu. „Die ganze Wohnung war voller Blut“, verdeutlicht die Staatsanwältin. Aber nicht nur vom Opfer. Denn der Angeklagte habe sich mit dem Messer selbst an der Hand verletzt, seine DNA war überall verteilt. Denn: „Er hat die Wohnung völlig verwüstet. Er hat so getan, als wäre das ein Einbruchsdiebstahl.“ Der 72-Jährige verblutete letztlich. Die Tatwaffe und auch das Handy des Opfers habe der Wiener dann in einem Badeteich in Niederösterreich entsorgt.