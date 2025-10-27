Vorteilswelt
Wirbel in der Türkei

Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter im Visier!

Fußball International
27.10.2025 13:24
Hunderte Schiedsrichter in den türkischen Profi-Ligen haben sich dem nationalen Fußballverband zufolge an Wetten auf Spiele beteiligt.

Es gehe um 152 Schiedsrichter, die aktiv Wetten platziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter. Auswertungen haben ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besitzen.

Der Disziplinarausschuss werde nun die „notwendigen Verfahren“ einleiten, sagte Haciosmanoglu, ohne konkrete Details zu nennen.

