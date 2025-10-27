Wettskandal: Hunderte Schiedsrichter im Visier!

Es gehe um 152 Schiedsrichter, die aktiv Wetten platziert haben sollen, sagte der Präsident des türkischen Fußballverbandes (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Davon seien sieben Spitzenschiedsrichter. Auswertungen haben ergeben, dass 371 von 571 aktiven Schiedsrichtern in den Profiligen ein Wettkonto besitzen.