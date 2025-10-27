Vorsicht vor gefälschten Shops für Holzpellets

Bei Käufen über Kleinanzeigenplattformen versuchen Betrüger laut Exekutive oft, die Sicherheitsvorkehrungen des Portals zu umgehen und weichen auf E-Mail oder WhatsApp aus. Die Bestellung sollte immer direkt über die Plattform abgewickelt werden, riet die Polizei: „Weigert sich die Verkäuferin oder der Verkäufer, ist das ein klares Alarmsignal.“