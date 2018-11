Abgehängt: Der digitale Goldrausch und seine Opfer

„One Job Should Be Enough“

Ein paar Meter weiter, am Union Square, protestieren Bedienstete eines Luxushotels lautstark gegen ihren Arbeitgeber. Sie fordern höhere Löhne, skandieren Schlachtgesänge, halten Schilder in die Luft. „One Job Should Be Enough!“ steht auf einem. „Honk if you support us!“ auf einem anderen. Der Fahrer eines Autos, das hierzulande wohl kein Pickerl mehr bekäme, stimmt im Vorbeifahren ein Hupkonzert an. Ein Mann im Anzug schleicht verschämt vorbei an den Demonstranten ins Hotel.