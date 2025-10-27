Vorteilswelt
Drückte in Wien Daumen

Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher

Tennis
27.10.2025 14:01
Laila Hasanovic nahm in Wien neben Jannik Sinners Mama Siglinde Sinner Platz. Nach dem Sieg ...
Laila Hasanovic nahm in Wien neben Jannik Sinners Mama Siglinde Sinner Platz. Nach dem Sieg dankte der Tennisstar auch noch seinem „Girlfriend“ – ein Liebes-Outing wie aus dem Bilderbuch!(Bild: Felice Calabro' / PA / picturedesk.com, Krone KREATIV)

Es war das Wochenende der Liebes-Outings: Denn während Katy Perry sich in Paris erstmals Händchen haltend mit Justin Trudeau zeigte, sorgte eine Schönheit beim Match von Jannik Sinner gegen Alexander Zverev beim Erste Bank Open in Wien für Aufsehen. 

0 Kommentare

Bei der blonden Beauty, die über das Wochenende verteilt gleich mehrfach auf der Tribüne Platz nahm, um Sinner die Daumen zu drücken, handelt es sich um niemand Geringeres als Laila Hasanovic, die Ex von Michael Schumachers Sohn Mick. 

Sinner dankte seinem „Girlfriend“
Wer bei den Bildern nicht schon eins und eins zusammenzählen konnte, der bekam spätestens am Sonntag die Bestätigung: Denn das dänische Model nahm zum Finale schließlich neben Sinners Mama Siglinde Sinner Platz. Die Eltern ihres Freundes hat die 24-Jährige also schon längst kennengelernt.

Jannik Sinner durfte in Wien jubeln – und feierte auch seine Liebe!
Jannik Sinner durfte in Wien jubeln – und feierte auch seine Liebe!(Bild: Eva Manhart)

In seiner Siegesrede in Wien bedankte sich Sinner schließlich nicht nur bei den Fans, seinem Team, seinen Eltern und seinen Freunden, sondern auch bei seinem „Girlfriend“. Und in diesem Moment schwenkte die Kamera zur Tribüne zu Mama Siglinde und Laila Hasanovic, die ihr strahlendstes Lächeln aufgesetzt hatte. Damit machte der normalerweise sehr private Tennisstar seine Beziehung zu der Dänin erstmals offiziell.

Model am Sperrbildschirm
Dass es eine Frau in seinem Leben gibt, das verriet Jannik Sinner übrigens schon vor einigen Wochen der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. „Ja, ich bin verliebt“, verriet der Südtiroler damals, „aber wir sprechen nicht über unser Privatleben.“ Kurze Zeit später sorgte ein Schnappschuss auf dem Sperrbildschirm des Wimbledon-Siegers für Aufregung bei den Fans, die schnell herausfanden: Das Foto zeigt Laila Hasanovic.

Lesen Sie auch:
Jannik Sinner hat die Erste Bank Open 2025 gewonnen.
Zweiter Titel
Sinner krönt sich gegen Zverev zum König von Wien
26.10.2025

Die Model-Schönheit sorgte in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Beziehung zu Mick Schumacher für Schlagzeilen. Mit dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher war die Dänin rund zwei Jahre liiert, bevor die Liebe im Frühjahr dieses Jahres in die Brüche ging.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Kommentare

