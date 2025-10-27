Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher

In seiner Siegesrede in Wien bedankte sich Sinner schließlich nicht nur bei den Fans, seinem Team, seinen Eltern und seinen Freunden, sondern auch bei seinem „Girlfriend“. Und in diesem Moment schwenkte die Kamera zur Tribüne zu Mama Siglinde und Laila Hasanovic, die ihr strahlendstes Lächeln aufgesetzt hatte. Damit machte der normalerweise sehr private Tennisstar seine Beziehung zu der Dänin erstmals offiziell.