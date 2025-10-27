Die Bayern wollen jetzt ein neues Stadion kaufen!

Der FC Bayern ist offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf eines zusätzlichen Stadions. Für rund 7,5 Millionen will man sich den Hachinger Sportpark sichern. Dort sollen aber nicht Konrad Laimer und Co. spielen, sondern vor allem das Frauen-Team und die Nachwuchsteams des Rekordmeisters. Denn für sie ist der Bayern Campus längst zu klein geworden ...