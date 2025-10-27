Vorteilswelt
Was steckt dahinter?

Die Bayern wollen jetzt ein neues Stadion kaufen!

Deutsche Bundesliga
27.10.2025 14:31
Keine Sorge, die Allianz-Arena ist noch nicht Geschichte (Symbolbild).
Keine Sorge, die Allianz-Arena ist noch nicht Geschichte (Symbolbild).(Bild: AFP/APA/Michaela STACHE)

Der FC Bayern ist offenbar in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf eines zusätzlichen Stadions. Für rund 7,5 Millionen will man sich den Hachinger Sportpark sichern. Dort sollen aber nicht Konrad Laimer und Co. spielen, sondern vor allem das Frauen-Team und die Nachwuchsteams des Rekordmeisters. Denn für sie ist der Bayern Campus längst zu klein geworden ...

Das Fassungsvermögen des Campus mit 2.500 Zuschauern ist für das gestiegene Interesse am Frauen- und an den Nachwuchsteams längst zu klein geworden. Deshalb reagiert der Rekordmeister nun und steht laut „Bild“ kurz davor, sich ein neues Stadion zu kaufen.

War schon Bundesliga-Heimstätte
Für etwa 7,5 Millionen Euro wollen sich die Bayern den Hachinger Sportpark sichern. Die Verhandlungen befinden sich demnach bereits in einer fortgeschrittenen Phase. Man habe „gute Chancen“, dass der Deal über die Bühnen gehen kann. 

Im Stadion wurden bereits Bundesliga-Spiele ausgetragen. Von 1999 bis 2002 hieß die SpVgg Unterhaching dort die besten Teams Deutschlands willkommen. 15.000 Zuschauer finden dort Platz. Und der Klub selbst dürfte auch weiterhin Mieter bleiben – immerhin hat man seit einem Jahr eine Kooperation mit dem FC Bayern.

