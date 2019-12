Betrunken Auto geklaut: Mann hat keine Erinnerung

Mann konnte sich an nichts erinnern

Im Zuge der Ermittlungen fanden Polizisten das beschädigte Auto dann am Dienstag um 9.30 Uhr - es war vor einem rund sieben Kilometer entfernten Wohnhaus in Baldramsdorf abgestellt. Ein im Haus wohnender 24 Jahre alter Mann wurde dazu befragt - gab aber an, nach einer Weihnachtsfeier so betrunken gewesen zu sein, dass er sich an nichts mehr erinnere.